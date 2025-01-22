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22 января, 09:42

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Депутат Миронов попросил ЦБ обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

Госдума попросила ЦБ обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

Фото: 123RF/antonioguillem

Центробанку следует обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников. Такое обращение в адрес руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной направил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, сообщает газета "Известия".

В 2024 году вступил в силу закон, который обязывает финансовые организации возвращать своим клиентам полную сумму украденных средств после соответствующего заявления, напомнил Миронов. Это относится к тем случаям, когда: банк допустил перевод на счет мошенников, внесенный в специальную базу; когда перевод совершен без уведомления и согласия гражданина, либо когда неизвестные воспользовались банковской картой без согласия владельца.

Депутат подчеркнул, что в первом квартале 2024 года злоумышленники похитили у граждан страны 4,3 миллиарда рублей, а размер потерь превысил средние показатели 2023 года.

"Данная информация показывает необходимость введения дополнительных мер защиты и поддержки граждан, пострадавших от действий мошенников", – отметил Миронов.

Ранее глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов призвал ввести административную ответственность для так называемых дропов (подставных лиц мошенников, на которых оформляются мошеннические сим-карты и банковские карточки). Парламентарий уверен, что нужно обязательно наказывать тех дропов, которые сотрудничают со злоумышленниками на платной основе.

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