"Известия": российские власти разрабатывают концепцию детских инвестсчетов

Фото: 123RF/vladj55

Граждане России смогут открыть для своих детей специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и получить за это налоговый вычет. При этом управление средствами планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова.

В данный момент такой вариант обсуждается с Центробанком России в рамках механизма семейных инвестиций. Предполагается, что родители будут заключать договор в интересах ребенка, определять инвестиционную стратегию, а также класть на счет свои средства.

В свою очередь, управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, преумножая эти деньги. К моменту окончания минимального срока действия ИИС на счете может накопиться существенная сумма.

Отмечается, что некоторые брокеры уже сегодня предлагают открыть аналогичный счет с доверительным управлением для ребенка, однако только если он старше 14 лет. Новая концепция семейных инвестиций предполагает, что данный инструмент будет доступен с самого рождения.

Ранее один из экономистов рассказывал, что накопительные счета и краткосрочные вклады являются самыми выгодными способами сохранения сбережений после снижения ключевой ставки.

Тем временем Московская биржа запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Торги новым инструментом доступны только квалифицированным инвесторам.