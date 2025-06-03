Финансист Родин порекомендовал россиянам положить 100 тысяч рублей на вклад

Фото: depositphotos/Keola

Вложить 100 тысяч рублей можно несколькими способами, все зависит от целей и сроков инвестиций. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.

Чтобы создать подушку безопасности и не потерять деньги из-за инфляции, но иметь возможность в любой момент снять средства, лучше использовать банковские вклады или фонды денежного рынка. При сохранении ключевой ставки можно заработать от 19,5 до 23% годовых, но если ставка будет ниже, упадет и доходность.

Для среднесрочных сбережений можно использовать облигации федерального займа, что позволит гражданам заработать во время снижения ставок. По утверждению Родина, бумаги подорожают до 90% от номинала, также можно будет получить прибыть от купонного дохода. В итоге 100 тысяч рублей могут стать 180 тысячами.

Не стоит использовать банковские вклады для долгосрочных вложений, лучше выбрать пассивный индексный портфель, вложив 100 тысяч рублей в разные активы по нужному риск-портфелю. Эксперт уверен, что за 20 лет это позволит заработать до 1 375 000 рублей при средней доходности 14%.

"Для продвинутых подойдет вложение в долгосрочные гособлигации во время кризиса и пассивный индексный портфель после снижения ключевой ставки. Тогда через 20 лет можно рассчитывать на капитал в размере 1 900 000 рублей", – заключил Родин.

Самым рискованным вариантом для инвестирования является вклад в венчурные компании, предупреждал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24.

Венчурные компании часто маскируются под инвестиционные схемы и обещают доходность кратно выше той, которая есть на рынке акций, облигаций и вкладов. У них, как правило, нет лицензии и четкой информации, откуда появляются денежные потоки.

