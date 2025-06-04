Торги фьючерсом на индекс биткоина появились на Мосбирже

Фото: depositphotos/ulchik74

Московская биржа с 4 июня запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Об этом сообщает сайт торговой площадки.

Как отмечается в сообщении, торги новым инструментом будут доступны только квалифицированным инвесторам. Торговый код – IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях.

Кроме того, для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре этого года.

Ранее Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюту. Режим предлагалось установить сроком на три года.

Сделки по нему смогут совершать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.