04 июня, 11:57Экономика
Торги фьючерсом на индекс биткоина появились на Мосбирже
Фото: depositphotos/ulchik74
Московская биржа с 4 июня запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Об этом сообщает сайт торговой площадки.
Как отмечается в сообщении, торги новым инструментом будут доступны только квалифицированным инвесторам. Торговый код – IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях.
Кроме того, для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре этого года.
Ранее Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюту. Режим предлагалось установить сроком на три года.
Сделки по нему смогут совершать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.
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