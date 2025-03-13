Зампред ЦБ Чистюхин назвал крайне рискованным инвестирование в криптовалюты

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Инвестирование в криптовалюты является крайне рискованной деятельностью, заявил первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин в рамках Российского форума финансового рынка.

"Неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", – цитирует его ТАСС.

Ранее регулятор предложил разрешить торговлю криптовалютой в России ограниченному кругу инвесторов. Для этих целей планируется установить специальный экспериментальный правовой режим сроком на три года.

По задумке статус "особо квалифицированного" инвестора смогут получить граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.

