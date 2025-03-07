США совместно с ФРГ и Финляндией конфисковали серверы криптобиржи Garantex

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США совместно с Германией и Финляндией конфисковали серверы базирующейся в РФ криптобиржи Garantex и заморозили ее активы на 26 миллионов долларов. Об этом сообщил Минюст США.

"В рамках скоординированной работы правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции Garantex. Правоохранительные органы США параллельно получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных", – цитирует ведомство ТАСС.

Министерство объяснило, что цель состояла в выведении из строя онлайн-инфраструктуры, которая используется для работы криптобиржи. Американские власти провели операцию под предлогом того, что Garantex якобы применялась для отмывания денег преступными организациями и обхода рестрикций.

Кроме того, Минюст предъявил обвинение в отмывании средств администраторам биржи, гражданину Литвы Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде.

В феврале ЕС ввел санкции в отношении биржи, указав, что средства с Garantex могут быть выведены с помощью карт Сбербанка, Альфа-Банка и Т-Банка, которые также подпали под санкции.

6 марта криптобиржа Garantex временно приостановила оказание всех услуг, включая вывод средств, в связи с блокировкой кошельков платформой Tether. Общая сумма заблокированных платформой кошельков превысила 2,5 миллиарда рублей.

