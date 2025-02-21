Crypto News: криптобиржу Bybit обокрали почти на 1,5 млрд долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Криптобиржа Bybit сообщила о кибератаке, в результате которой было похищено средств на сумму 1,46 млрд долларов. Об этом сообщил новостной портал Crypto News.

Согласно данным издания, Bybit уведомила о взломе одного из так называемых холодных кошельков Ethereum,с которого злоумышленники вывели более 1 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH) и других активах.

Холодный кошелек представляет собой физическое устройство, позволяющее пользователям хранить криптографические ключи в автономном режиме и использовать их для совершения онлайн-транзакций с криптовалютой. Атака, произошедшая 21 февраля, может стать крупнейшим в истории кибернападением на криптобиржу.

Глава Bybit Бен Чжоу подтвердил нападение на биржу на своей странице в социальной сети X. По его словам, средства были выведены на неопознанный адрес.

Между тем сервис BestChange сообщил о том, что вновь начал работать на территории России 20 февраля.

Сайт агрегатора перестал открываться у провайдеров 9 февраля из-за решения Роскомнадзора. Тогда в РКН указали, что агрегатор допустил нарушение законодательства в финансовой сфере.

Представители BestChange, в свою очередь, заявляли, что не получали заранее уведомлений и предупреждений.

Сервис специализируется на отслеживании курсов цифровых валют к обычным. Также здесь пользователи могут найти информацию о главных обменных пунктах, которые работают как автоматически, так и с привлечением специалистов.