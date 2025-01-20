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20 января, 10:01

Экономика

Стоимость биткоина превысила 109 тысяч долларов

Фото: 123RF/kall1st0

Стоимость биткоина превысила 109 тысяч долларов, обновив исторический максимум, следует из данных площадки Binance.

Цена криптовалюты к 09:56 по московскому времени поднялась на 3,63% за сутки – до 109,588 тысячи долларов. К 10:01 стоимость биткоина замедлила рост и установилась на уровне 107,986 тысячи долларов (+2,41%).

Курс биткоина превышал 100 тысяч долларов 6 января.

При этом на прошлой неделе курс биткоина опустился ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября 2024 года. Цена криптовалюты упала до 89 919 долларов, что на 5,21% меньше предыдущей отметки. Однако за 10 минут вновь поднялась до 91 363 долларов.

Биткоин обновил свой рост

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