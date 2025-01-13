Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тыс долларов впервые с ноября 2024 года

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Курс биткоина опустился ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября 2024 года, о чем свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:35 по московскому времени цена криптовалюты упала до 89 919 долларов, что на 5,21% меньше предыдущей отметки.

К 17:44 стоимость биткоина составила 91 363 доллара США, что на 3,68% меньше, чем было ранее.

Между тем 6 января курс биткоина перешагнул отметку в 100 тысяч долларов впервые с 19 декабря прошлого года. В 17:52 стоимость криптовалюты составила 100,493 тысячи долларов (+2,67%). Еще больше рост ускорился в 17:54 – биткоин находился на уровне 101,160 тысячи долларов (+3,39%).

Биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, и их никто не сможет запретить, отметил ранее Владимир Путин. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.