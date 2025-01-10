Цена фьючерса на золото поднялась выше 2,7 тыс долларов за тройскую унцию

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Биржевая цена на золото в мире поднялась выше чем на 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 13 декабря, сообщается на сайте нью-йоркского подразделения биржи Comex.

Соответствующие данные с ростом на 0,37% были зафиксированы в 08:44 по московскому времени 10 января. Однако уже к 08:55 стоимость золота начала замедляться и остановилась на уровне 2,6 тысячи долларов.

Между тем россиянам напомнили о том, что вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно. Как предупредил экономист Никита Масленников, цены на металл могут как расти в определенные периоды, так и падать.

В том числе не стоит инвестировать и в золотые украшения. Покупать для инвестиций можно только произведения ювелирного искусства: обычные же золотые украшения через некоторое время идут по цене лома, объяснил аналитик Михаил Беляев.