Курс биткоина установил новый рекорд, превысив 105 тысяч долларов

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 105 тысяч долларов. Это следует из данных торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

Так, криптовалюта в моменте преодолела отметку в 105 тысяч долларов и достигла максимальной цены в 105,2 тысячи долларов. Рост цены за сутки составил 3,25%.

Немногим ранее стоимость биткоина достигала отметки в 101 тысячу долларов. Цена криптовалюты начала стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября.

Между тем биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, и их никто не сможет запретить, заявлял Владимир Путин. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.