Стоимость биткоина впервые в истории превысила 101 тысячу долларов

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Цена биткоина впервые в истории превысила отметку в 101 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По информации портала на 05:57 по Москве, криптовалюта торговалась по стоимости 101,4 тысячи долларов.

Предыдущий исторический максимум биткоина был зафиксирован утром 22 ноября, когда он превысил стоимость в 99 тысяч долларов.

Цена криптовалюты начала стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Эксперты связывают взрывной рост биткоина с победой Дональда Трампа на выборах. Однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают аналитики.