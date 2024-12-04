Путин: никто не может запретить биткоин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, и их никто не сможет запретить, заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По словам президента, запретить электронные средства расчета никто не может, потому что это новые технологии. Эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность, пояснил глава государства.

В конце ноября курс биткоина установил новый исторический максимум, превысив 99 тысяч долларов. Сначала стоимость криптовалюты составляла 99 299 долларов, однако через несколько минут цена снизилась и биткоин торговался на уровне 99 060 долларов.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США выборов президента. Эксперты связали увеличение стоимости биткоина с победой республиканца Дональда Трампа.