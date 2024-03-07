Экономист рассказал, выгодно ли россиянам инвестировать в золотые украшения

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Россиянам не стоит инвестировать в золотые украшения, поскольку такие вложения невыгодны. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Покупать золотые ювелирные украшения для инвестиций вообще нет никакого смысла. Только если это не какое-то произведение ювелирного искусства. Обычные золотые украшения, которые в основном приобретают граждане, потом через некоторое время идут по цене лома. Так что здесь нет выгоды", – подчеркнул эксперт.

Если все же хочется инвестировать средства в золото, то, по мнению Беляева, лучше рассмотреть покупку слитков, памятных монет или открыть обезличенный металлический счет в банке.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Человек приходит в кредитную организацию с определенными деньгами. Сумму пересчитывают в количество граммов золота по цене на данный момент и фиксируют их за клиентом. Когда вам надо обратить эти граммы в деньги, вы приходите в банк. Там смотрят, сколько у вас золота. Проверяют стоимость грамма на данный момент и выплачивают в соответствии с этим деньги.

Экономист добавил, что золото хорошо подойдет для долгосрочных инвестиций.

"В золото есть смысл вкладываться, когда вы понимаете, что оно будет у вас на достаточно длительный период времени. Речь идет о двух, трех, четырех и более годах. Конечно, может повезти, и вы поймаете рост стоимости золота на коротком промежутке времени, но это именно везение, игра в лотерею", – заключил эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как скопить сумму в миллион рублей. Для этого следует хотя бы несколько месяцев вести примерный учет расходов, записывая соответствующую информацию в дневнике. Затем проанализировать данные, определить необязательные траты и отказаться от них. Кроме того, откладывать деньги рекомендуется не наличкой, а на отдельную пластиковую карту. Еще один вариант – открыть под хороший процент счет и держать там свои накопления, получая с них доход.

