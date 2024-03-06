06 марта, 17:55Экономика
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Фото: 123RF/chagpg
Цена на золото обновила исторический максимум, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:39 по московскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась до 9,45 доллара (плюс 0,44%), до 2 151,35 доллара за тройскую унцию. Несколькими минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что является новым историческим рекордом.
Между тем в декабре прошлого года золотые резервы России достигли рекордного значения в 151,9 миллиарда долларов. При этом в физическом выражении золотой запас уменьшался. В ноябре 2023 года он снизился примерно на 16 тонн и составил 2 315 тонн.
До этого экономист Георгий Остапкович заявил, что россиянам без опыта инвестирования и специальных знаний лучше не вкладывать деньги в золото. По его словам, это очень сложный, волатильный финансовый инструмент.
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