Стоимость золота обновила исторический рекорд

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Цена на золото обновила исторический максимум, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:39 по московскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась до 9,45 доллара (плюс 0,44%), до 2 151,35 доллара за тройскую унцию. Несколькими минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что является новым историческим рекордом.

Между тем в декабре прошлого года золотые резервы России достигли рекордного значения в 151,9 миллиарда долларов. При этом в физическом выражении золотой запас уменьшался. В ноябре 2023 года он снизился примерно на 16 тонн и составил 2 315 тонн.

До этого экономист Георгий Остапкович заявил, что россиянам без опыта инвестирования и специальных знаний лучше не вкладывать деньги в золото. По его словам, это очень сложный, волатильный финансовый инструмент.

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