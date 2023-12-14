Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов

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Золотые резервы России достигли рекордного значения в 151,9 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на информацию Центробанка РФ сообщает РИА Новости.

Показатель в 150 миллиардов долларов впервые был преодолен благодаря росту мировых цен на золото. Нынешние вложения России в золото стали максимальным уровнем в современной истории страны.

При этом в физическом выражении золотой запас уменьшается уже два месяца – в ноябре он снизился примерно на 16 тонн и составил 2 315 тонн.

Ранее в Центробанке заявили, что рентабельность при инвестициях в золото может достигать 60%, но для этого вкладчикам придется подождать порядка десяти лет. Там отметили, что любые вложения в драгоценные металлы следует планировать на 5–10 лет, а для краткосрочных инвестиций золото и другие металлы не подходят.

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