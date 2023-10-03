В Центробанке РФ назвали срок получения доходов при вложениях в золото

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Рентабельность при инвестициях в золото может достигать 60%, но для этого вкладчикам придется подождать порядка десяти лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрия Евтеева.

"При длинном горизонте вложений в золото средняя рентабельность составит 50–60%, а в случае глобальных потрясений (например, пандемии) она будет еще выше. При краткосрочных операциях в пределах года или нескольких месяцев рентабельность может быть значительно ниже и колебаться от 0 до 15%", – рассказал эксперт.

По словам Евтеева, любые вложения в драгоценные металлы следует планировать на 5–10 лет. Для краткосрочных инвестиций золото и другие металлы не подходят.

Проинвестировать в золото можно, купив слитки, монеты, обезличенные металлические счета, акции и другое. У каждого из вариантов, обратил внимание специалист, есть свои особенности. В частности, цена продажи золотых слитков и монет выглядит от их внешнего вида.

До этого стало известно, что золотовалютные резервы России в мае 2023 года сократились на 11,6 миллиарда долларов. Страна опустилась на пятую строчку рейтинга, уступив Индии. Лидером списка стал Китай с активами в 3,371 триллиона долларов.



"Деньги 24": стоит ли вкладывать деньги в золото