Страны начали репатриировать золото из-за западных санкций, введенных против РФ – СМИ

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Многие страны начали возвращать свои золотые запасы после введения Западом санкций в отношении РФ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвестиционной компании Invesco.

Более 85% респондентов из 85 фондов и 57 центральных банков заявили, что инфляция в ближайшие десять лет будет выше, чем в прошлом десятилетии, а замораживание странами Запада российских резервов на сумму в 640 миллиардов долларов создало новый прецедент, который вызвал у многих регуляторов беспокойство.

Согласно опросу, 60% сотрудников банков посчитали, что созданный прецедент повысит привлекательность драгоценного металла.

Помимо этого, 68% участников опроса отмечали, что хотят хранить золото у себя. Тремя годами ранее золотые запасы хранили у себя порядка 50% респондентов.

Нынешняя геополитическая ситуация привела к возвращению золотых активов некоторыми центробанками обратно в свои страны, чтобы держать его в качестве запасного актива. Кроме того, 80% опрошенных считают, что геополитическая напряженность будет главным риском в следующем десятилетии.

Ранее сообщалось, что Китай в семнадцатый раз подряд стал владельцем крупнейших в мире золотовалютных резервов по итогам 2022 года. Россия в данном списке заняла четвертое место.

Золотовалютные резервы Китая составили 3,31 триллиона долларов, на втором месте оказалась Япония с активами в 1,27 триллиона долларов, следом за ней идет Швейцария с накоплениями в 924 миллиарда долларов. Россия завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.



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