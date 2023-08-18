Генпрокурор поручил проверить золотодобычу в России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"<...> прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки эксперты дадут оценку законности принятия уполномоченными органами госвласти решений о предоставлении права пользования участками недр, приостановлении, ограничении и досрочном прекращении этой деятельности.

Помимо этого, прокуроры проверят у организаций, добывающих золото, наличие прав на недропользование, соблюдение ими условий лицензии, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр, уточнили в ведомстве.

Добавляется, что отдельное внимание уделят соблюдению правил безопасности при ведении работ, которые связаны с пользованием недрами, требований охраны окружающей среды, ликвидации горных выработок, порядка консервации, рекультивации земель после завершения работ.

При выявлении фактов загрязнения водных объектов, незаконной вырубки лесов, захламления предоставленных земельных участков прокуроры примут исчерпывающие меры по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, подчеркнули в сообщении.

Уточняется, что внимание будет также уделено соблюдению порядка распоряжения произведенными и добытыми драгоценными металлами, их ломом и отходами, своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.

Ранее сообщалось, что российские банки хотят обязать контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Ожидается, что нововведение позволит сократить теневой оборот в отрасли.

До этого многие страны начали возвращать свои золотые запасы после введения Западом санкций в отношении РФ. По словам 85% респондентов из 85 фондов и 57 центральных банков, инфляция в ближайшие десять лет будет выше, чем в прошлом десятилетии.

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