Доллар достиг максимума на мировом рынке с ноября 2022 года

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Доллар США достиг максимума на мировом рынке впервые с 10 ноября 2022 года, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник, 13 января, индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов.

Индекс показывает стоимость американской валюты к евро, японской иене, британскому фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

По версии СМИ, подъем доллару США обеспечили данные по занятости в стране, опубликованные 10 января. Число новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) повременить со снижением ставок.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США могут обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего госдолга. Так он комментировал информацию о растущем государственном долге, который на момент конца декабря 2024 года достиг размеров в 36 триллионов долларов.