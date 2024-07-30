Песков заявил, что непомерный госдолг США не затормозит их милитаристские устремления

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Государственный долг США, впервые в истории превысивший 35 триллионов рублей, вряд ли затормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Штаты являются одной из крупнейших мировых экономик, что позволяет им оказывать непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру.

Ранее комиссия по национальной оборонной стратегии США предупредила об угрозе национальной безопасности страны из-за растущего дефицита бюджета государства. В связи с этим предлагается совмещать растущие расходы на безопасность с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов.

Представители комиссии считают, что дефицит бюджета страны ослабляет способность США "управлять стратегической конкуренцией" с противниками.

До этого бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, согласно которому дефицит бюджета Соединенных Штатов за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. В процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.