Стоимость биткоина превысила 100 тысяч долларов впервые с 19 декабря

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Курс биткоина перешагнул отметку в 100 тысяч долларов впервые с 19 декабря. Это подтверждают показатели площадки Binance.

Так, в 17:52 по Москве стоимость криптовалюты составила 100,493 тысячи долларов (+2,67%). Еще больше рост ускорился в 17:54 – биткоин находился на уровне 101,160 тысячи долларов (+3,39%).

Биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, и их никто не сможет запретить, отметил ранее Владимир Путин. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.

