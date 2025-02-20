В России восстановлен доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange

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Сайт онлайн-обменника BestChange вновь заработал в России. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале сервиса.

Сервис BestChange занимается мониторингом курсов цифровых валют к обычным. Кроме того, здесь пользователи могут узнать о главных обменных пунктах, работающих автоматически или с участием специалистов.

9 февраля сайт агрегатора перестал открываться у российских провайдеров из-за решения Роскомнадзора ограничить деятельность ресурса. В ведомстве поясняли, что сервис допустил нарушение законодательства в финансовой сфере.

При этом представители BestChange заявляли, что они не получали заранее уведомлений и предупреждений. Тогда старший аналитик BestChange Никита Зуборев заверял, что разблокировка не займет много времени.