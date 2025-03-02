Фото: depositphotos/IgorVetushko

Стратегический резерв криптовалют появится в США, сообщил глава Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По заявлению американского лидера, запасы криптовалют помогут укрепить ключевую отрасль после периода коррупционных скандалов, связанных с администрацией бывшего президента Джо Байдена. В резерв войдут криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP), а также биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).

Также Трамп отметил, что постарается сделать страну мировой столицей криптовалют.

Президент США неоднократно выражал свою поддержку цифровым валютам. Еще до того, как республиканец одержал победу на президентских выборах, он выразил намерение сделать Соединенные Штаты лидером в сфере криптовалют.

Между тем 28 февраля цена биткоина упала ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. По данным на 05:45 по Москве, биткоин находился на уровне в 79 555 долларов. Однако по состоянию на 05:56 криптовалюта замедлила рост, после чего снова выросла в цене до 80 622 долларов.

В середине января стоимость биткоина превышала 109 тысяч долларов. К 9:56 20 января цена криптовалюты выросла на 3,63% за сутки и достигла 109 588 долларов. К 10:01 рост замедлился, и стоимость биткоина составила 107 986 долларов.