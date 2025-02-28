Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тыс долларов

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Стоимость биткоина упала ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 05:45 по Москве, биткоин находился на уровне в 79 555 долларов. Однако по состоянию на 05:56 криптовалюта замедлила рост, после чего снова выросла в цене до 80 622 долларов.

Еще в середине января биткоин превышал 109 тысяч долларов. К 09:56 20 января биткоин поднялся на 3,63% за сутки – до 109,588 тысячи долларов. К 10:01 – замедлил рост и установился на уровне 107,986 тысячи долларов.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента РФ, эти инструменты будут двигаться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.