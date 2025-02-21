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Роскомнадзор подтвердил разблокировку агрегатора криптообменников BestChange, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки специалисты РКН не обнаружили на нем информации, нарушающей российское законодательство, поэтому доступ к интернет-ресурсу был восстановлен, уточнили в ведомстве.

При этом сервис BestChange сообщил о том, что вновь начал работать на территории России еще 20 февраля.

Сайт агрегатора перестал открываться у провайдеров 9 февраля из-за решения Роскомнадзора. Тогда в РКН указали, что агрегатор допустил нарушение законодательства в финансовой сфере.

Представители BestChange, в свою очередь, заявляли, что не получали заранее уведомлений и предупреждений.

Сервис специализируется на отслеживании курсов цифровых валют к обычным. Также здесь пользователи могут найти информацию о главных обменных пунктах, которые работают как автоматически, так и с привлечением специалистов.