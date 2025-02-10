Guardian: британец, потерявший биткоин-состояние на свалке, планирует купить ее

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Программист Джеймс Хауэллс, на протяжении десятилетия безуспешно пытающийся найти на одной из британских свалок свой жесткий диск с огромным состоянием в криптовалюте, планирует купить один из ее участков для проведения поисков. Об этом сообщает издание Guardian.

Мужчина начал заниматься майнингом в 2009 году, свои сбережения он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году он положил диск в пакет, который его бывшая девушка случайно выбросила в мусор. С тех пор Хауэллс пытается найти диск на свалке.

При этом городской совет Ньюпорта, владеющий свалкой, отказал мужчине в проведении раскопок уже не менее девяти раз. В январе текущего года суд встал на сторону городских властей, отказав британцу в поисках и закрыв дело.

"Компьютерный эксперт, который на протяжении десятилетия боролся за возвращение биткоин-состояния стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов <...> рассматривает возможность покупки этого участка свалки, чтобы иметь возможность заняться поисками пропавшего состояния", – говорится в публикации.

По информации издания, Хауэллс принял решение о покупке свалки из-за планов властей в ближайшее время выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии.

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