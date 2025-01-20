Депутат Нилов предложил создать криптовалюту в честь Владимира Жириновского

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать криптовалюту "Жириновский" в честь предстоящего 80-летия со дня рождения лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что название пока условное.

Депутат добавил, что все детали будут обсуждаться с главой экспертного совета при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют при Госдуме Андреем Луговым.

Соответствующее заявление появилось на фоне новостей о выпуске шуточной криптовалюты избранного президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, Мелания Трамп также объявила о выпуске собственной шуточной криптовалюты – мемкоина.

Объем торгов мемкоина Трампа превысил 11 миллиардов долларов за сутки. При этом капитализация валюты уже превысила 6 миллиардов долларов, а один мемкоин $TRUMP сейчас можно приобрести примерно за 30 долларов.