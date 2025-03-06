Garantex приостановила оказание услуг из-за блокировки кошельков

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Криптобиржа Garantex временно приостановила оказание всех услуг, включая вывод средств, в связи с блокировкой кошельков платформой Tether. Об этом торговая площадка предупредила в своем телеграм-канале.

"У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка", – говорится в публикации.

Указывается, что общая сумма заблокированных платформой кошельков превысила 2,5 миллиарда рублей. Специалисты Garantex приступили к решению сложившейся проблемы, заявили в криптобирже, добавив, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой.

В конце февраля на криптобиржу Bybit была совершена кибератака, в результате которой было похищено средств на сумму 1,46 миллиарда долларов.

Торговая площадка уведомила о взломе одного из так называемых холодных кошельков Ethereum, с которого злоумышленники вывели более миллиарда в криптовалюте Ethereum (ETH) и других активах. Как уточнил позже глава Bybit Бен Чжоу, средства были выведены на неизвестный адрес.