СПБ-биржа временно остановила торги

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СПБ-биржа с 07:00 по московскому времени приостановила торги из-за технического сбоя в работе средств, которые осуществляют торги. Об этом сообщает площадка на сайте.

В данный момент специалисты занимаются выяснением причин неполадки. О возобновлении торгов ценными бумагами площадка сообщит дополнительно, говорится в сообщении.

13 февраля Московская биржа временно останавливала торги на фоне проблем с трансляцией данных. Затем, проконсультировавшись с участниками рынка, биржа решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.

Между тем криптобиржа Bybit сообщила о кибератаке, в результате которой было похищено средств на сумму 1,46 миллиарда долларов. Глава Bybit Бен Чжоу подтвердил нападение на биржу на своей странице в социальной сети X. По его словам, средства были выведены на неопознанный адрес.