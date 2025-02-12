Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов на вечерних торгах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии 12 февраля превысил 3 200 пунктов впервые с 3 июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 23:09 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи IMOEX2 достиг отметки в 3 201,01 пункта. Однако спустя несколько минут он понизился до 3 189 пунктов.

Индекс Мосбиржи показал стремительный рост после телефонного разговора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

Главы государств созвонились вечером 12 февраля. Их разговор продолжался 1,5 часа. Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине и прочие мировые проблемы. Президент США высказался за остановку боевых действий и урегулирование конфликта мирными средствами.