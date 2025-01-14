Мосбиржа опровергла фейки в телеграм-каналах о проблемах в работе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа работала и работает в штатном режиме, без сбоев в работе сервиса, следует из телеграм-канала торговой площадки.

Таким образом, Мосбиржа прокомментировала слухи, появившиеся в различных телеграм-каналах вечером 13 января, о якобы некорректной динамике котировок биржевых ценных бумаг.

Представители площадки также напомнили, что актуальные сведения о вышеуказанной информации и работе Московской биржи можно узнать на сайте moex.com и в официальном телеграм-канале.

С середины июня 2024 года Мосбиржа перестала проводить биржевые торги долларом и евро после расширения антироссийских санкций со стороны США, которые затронули саму площадку и Национальный клиринговый центр.

Позже стало известно, что Московская биржа планирует оспорить ограничения. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.

Более того, площадка намерена обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.