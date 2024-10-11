Казахстанская фондовая биржа прекратила все взаимоотношения с Мосбиржей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о прекращении всех взаимоотношений с Московской биржей (МОЕХ), передает ТАСС.

Речь идет о взаимоотношениях, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях. Отмечается, что Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.

В середине июня этого года Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции. В частности, ограничения затронули Мосбиржу и Национальный клиринговый центр. В связи с этим площадка перестала проводить биржевые торги долларом и евро.

Позже стало известно, что Московская биржа планирует оспорить санкции США. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.

Более того, площадка намерена обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.