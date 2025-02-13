Мосбиржа временно остановила торги на фондовом рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа с 20:40 по московскому времени приостановила торги на фондовом рынке на фоне проблем с трансляцией данных, сообщает площадка в телеграм-канале.

Перед приостановкой торгов площадка проконсультировалась с участниками рынка.

"О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", – добавила пресс-служба.

Накануне, 12 февраля, индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии 12 февраля превысил 3 200 пунктов впервые с 3 июля прошлого года. По состоянию на 23:09 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи IMOEX2 достиг отметки в 3 201,01 пункта. Однако спустя несколько минут он понизился до 3 189 пунктов.