Мосбиржа к началу весны обеспечит готовность торгов по выходным дням

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к началу торгов в экспериментальном режиме по выходным дням, сообщает организация на сайте.

Дополнительная торговая сессия в выходные дни будет проходить с 09:50 до 18:59 по московскому времени, уточнила площадка. В эти дни торгово-клиринговая система будет доступна для подключения по всем протоколам с 07:50, а завершит работу система не ранее 20:00.

Кроме того, с 1 марта 2025 года биржа начнет допускать участников к дополнительной сессии в выходные по их заявкам.

Ранее директор фондового рынка Борис Блохин рассказал, что расчеты за подобные торги будут производиться в первый рабочий день после праздников или выходных.

С середины июня 2024 года Мосбиржа перестала проводить биржевые торги долларом и евро после расширения антироссийских санкций со стороны США, которые затронули саму площадку и Национальный клиринговый центр.

Позже стало известно, что Московская биржа планирует оспорить ограничения. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.