Российский рынок акций поднялся на 0,23% в начале торгов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций в начале торгов среды, 29 января, поднимается на 0,23%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В частности, рублевый индекс Мосбиржи к 07:11 по московскому времени увеличился на 0,23% – до 2 938,97 пункта.

Московская биржа может начать торги акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке в выходные дни в конце второго квартала текущего года. Расчеты за эти торги будут производиться в первый рабочий день после праздников или выходных.

Ранее аналитики сообщали, что ослабление доллара связано с политикой администрации нового президента США Дональда Трампа. Вместе с тем прочность американской валюты сохраняется за счет ее востребованности. Расчеты в долларах продолжаются, их ввозят в другие страны в качестве инвестиций, указали эксперты.