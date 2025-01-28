Мосбиржа может начать торги по выходным дням в конце весны

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Московская биржа может начать торги акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке в выходные дни в конце второго квартала текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора фондового рынка Бориса Блохина.

По его словам, расчеты за эти торги будут производиться в первый рабочий день после праздников или выходных.

"Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем IT-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", – отметил Блохин.

С середины июня 2024 года Мосбиржа перестала проводить биржевые торги долларом и евро после расширения антироссийских санкций со стороны США, которые затронули саму площадку и Национальный клиринговый центр.

Позже стало известно, что Московская биржа планирует оспорить ограничения. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.

Более того, площадка намерена обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.