Аналитик Расторгуев: ослабление доллара связано с политикой новой администрации США

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Ослабление доллара связано с политикой администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на аналитика Игоря Расторгуева.

"Во-первых, цель – начать наконец снижать объем госдолга, который уже превысил отметку в 36 триллионов рублей: чем дешевле доллар, тем меньшими ресурсами придется пожертвовать на его обслуживание и уменьшение. Во-вторых, нарастить присутствие доллара в мире", – объяснил эксперт.

По словам Расторгуева, прочность американской валюты сохраняется за счет ее востребованности. Расчеты в долларах продолжаются, их ввозят в другие страны в качестве инвестиций. Трамп, в свою очередь, будет бороться с государствами, которые выступают за дедолларизацию, добавил аналитик.

Российская валюта стала укрепляться по отношению к американской впервые за последние месяцы. Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 100 рублей, чего не было с конца декабря 2024 года.

