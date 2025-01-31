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31 января, 17:05

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Экономист Масленников: доллар может достичь 102 рублей в феврале 2025 года

Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доллар будет находиться в диапазоне 99–102 рублей в феврале 2025 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По мнению эксперта, в феврале на курс будут влиять два обстоятельства – динамика цен на нефть и геополитика. Ситуацию с "черным золотом" Масленников назвал неопределенной.

Из-за санкций против нашей нефтяной промышленности в феврале сократится поступление доходов от экспорта. Это один из факторов, который может повлиять на рост стоимости доллара. Потому что в данном случае несколько ухудшается торговый баланс, это отражается на платежном балансе и может оказаться для рубля фактором ослабления.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

В геополитике ситуация также противоречивая. Все из-за периодически меняющихся сигналов США по поводу возможных переговоров об урегулировании ситуации на Украине.

"Помимо прочего, введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин, вероятно, придется на февраль. Любое их ужесточение должно сработать в пользу доллара", – пояснил эксперт.

Насколько все это в действительности повлияет на американскую валюту, сказать крайне затруднительно. Пока я исхожу из того, что курс в феврале будет в районе 99–102 рублей с тенденцией к середине коридора – где-то к 100.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил сохранение ключевой ставки на уровне 21% в феврале 2025 года. По прогнозу эксперта, постепенное снижение, вероятно, начнется на стыке второго и третьего кварталов. При этом к концу 2025 года показатель может составить 16,5–17%.

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