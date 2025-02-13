Мосбиржа решила не возобновлять торги вечерней сессии

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Московская биржа приняла решение не возобновлять торги вечерней сессии после приостановки торгов на фондовом рынке. Об этом площадка сообщила в телеграм-канале.

Проконсультировавшись с участниками, биржа решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов, обратила внимание пресс-служба.

Биржа временно остановила торги с 20:40 13 февраля на фоне проблем с трансляцией данных.

Накануне, 12 февраля, индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии 12 февраля превысил 3 200 пунктов впервые с 3 июля прошлого года. По состоянию на 23:09 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи IMOEX2 достиг отметки в 3 201,01 пункта. Однако спустя несколько минут он понизился до 3 189 пунктов.