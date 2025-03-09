Москвич потерял 500 тыс руб, пытаясь купить криптовалюту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвич обратился в полицию после того, как лишился 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что житель столицы рассказал правоохранителям о произошедшем 6 марта. По предварительным данным, для покупки криптовалюты он пользовался приложением биржи Bybit.

Пострадавший перевел денежные средства продавцу, однако после этого он пропал. Правоохранители организовали проверку в связи со случившимся.

Ранее в Москве задержали пособника мошенников, убедивших школьника передать им украшения его матери стоимостью почти 900 тысяч рублей. Полицейские предварительно выяснили, что с 16-летним подростком связались аферисты, назвавшиеся работниками госорганов.