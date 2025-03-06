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06 марта, 16:04

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"Известия": в России участились кражи денег из-за прикладывания карты к смартфону

В России участились кражи денег из-за прикладывания карты к смартфону

Фото: 123RF/champlifezy

Мошенники стали чаще применять схему кражи денег после прикладывания карты к смартфону. Об этом сообщает газета "Известия".

Жертвы устанавливают фишинговые утилиты, которые маскируются под банковские, после чего в приложении просят прислонить карту к телефону якобы для входа и ввести ПИН-код. Таким образом виртуальная карта привязывается к смартфону злоумышленника.

Как отметил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, в 2025 году значительно выросла популярность мошеннических схем с помощью NFC. Схема стала активно набирать популярность в 2024 году, однако сейчас число таких краж вдвое превысило прошлогодний уровень.

О подобной схеме мошенничества знают и в Центробанке. Как пояснили эксперты, вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. Это позволяет им снимать деньги в АТМ, поддерживающих бесконтактную технологию.

В основном злоумышленники используют устройства на операционной системе Android с модулем NFC для передачи данных банковской карты жертвы на свой телефон.

Эксперты связывают популярность данной схемы с тем, что на фоне западных санкций банковские утилиты удалили из магазинов приложений. Не всегда получается перенести уже установленные приложения или их обновить, из-за чего пользователи все чаще скачивают фейковые приложения.

В настоящее время с подобным мошенничеством могут бороться только крупнейшие банки, считают специалисты. У них имеются крупные бюджеты, также антифрод-системы крупных банков научились распознавать подобные схемы.

В пресс-службе ВТБ добавили, что распознавать такие схемы в том числе помогают системы мониторинга транзакций. Они оперативно выявляют подозрительную активность по счетам и картам клиентов, а также анализируют их поведение по различным операциям.

Эксперты напоминают, что не стоит переходить по ссылкам и устанавливать программное обеспечение по указанию третьих лиц. Кроме того, нельзя передавать данные о самой карте.

Как считает руководитель аналитического центра Владимир Ульянов, в некоторых случаях есть смысл отказаться от устройств с NFC, например людям старшего поколения.

"Среди других рекомендаций для снижения рисков, актуальных и для других схем, – установить лимиты на операции по картам и вообще не держать крупные суммы на счете. Деньги, которые не собираетесь тратить в ближайшее время, лучше переводить на накопительные счета и вклады. Украсть их оттуда сложнее, а сами банки еще и начисляют проценты", – заключил Ульянов.

Жертве мошенников нужно заблокировать карту через приложение банка или по телефону горячей линии, после чего подать заявление для оспаривания транзакций и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Злоумышленники предлагают сдать им в аренду аккаунт за 200 рублей в день, который используют для кражи личных данных или вымогательства.

Мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram, на форумах и сайтах с вакансиями. В случае отклика жертве объясняют, что нужно передать временный доступ к своему WhatsApp. После они начинают писать знакомым от лица владельца и просить перевести деньги или предоставить личные данные.

Центробанк России готовит ограничения по количеству банковских карт на одного человека

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