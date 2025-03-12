ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам покупать и продавать криптовалюты

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Банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для этих целей планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.

Уточняется, что сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только "особо квалифицированные" инвесторы. Этот статус, предположительно, смогут получить граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.

Для финансовых организаций будут установлены регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.

При этом Центробанк не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства. В связи с этим могут запретить расчеты между резидентами вне ЭПР, а также установить ответственность за его нарушение.

Между тем ЦБ не собирается отказываться и от наличных денежных средств, несмотря на снижение их доли в розничных платежах. Банк России регулярно проводит исследования об отношении россиян к средствам платежа. По результатам, только 10% граждан не используют их, а около половины расплачиваются ими хотя бы раз в неделю.