Стоимость биткоина приблизилась к 112 тыс долларов

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, приблизившись к 112 тысячам долларов. Это следует из торгов биржи Binance.

К 21:12 по московскому времени криптовалюта поднялась в цене на 4,26%, до 111 399,5 доллара. Максимально она подорожала до 111 980 долларов. При этом, по информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина увеличилась на 4,27% и составила 111 419,57 доллара.

Как отметил рыночный аналитик Тони Сикамора, слова которого приводит агентство Bloomberg, новые рекорды криптовалюты показывают, что ее падение в апреле стало коррекцией в рамках бычьего рынка.

"Для того чтобы запустить следующий подъем к 125 тысячам долларов, необходимо устойчивое сохранение стоимости выше 110 тысяч долларов", – сказал эксперт.

Ранее Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюту. Режим предлагалось установить сроком на три года. Сделки по нему смогут совершать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.

