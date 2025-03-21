ЦБ предложил запретить расчет криптовалютой вне экспериментального режима

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Центробанк России предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима (ЭПР), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций", – отметила Набиуллина.

Она добавила, что квалифицированных инвесторов можно допустить до расчета подобным образом в рамках российского рынка и выстраивания регуляторной среды.

При этом Центробанк сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента. В связи с этим Набиуллина предложила установить ответственность за нарушение запрета на расчеты вне ЭПР.

Ранее Банк России предложил разрешить ограниченному кругу инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Режим предлагалось установить сроком на три года. Сделки по нему смогут совершать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 миллионов рублей.

При этом в конце прошлого года Набиуллина призвала не допускать расчетов в криптовалюте внутри России. По ее словам, с точки зрения сохранности стоимости такая валюта является волатильным активом, однако, с другой стороны, ее нельзя использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации.

