Экономист Бархота назвал выгодные способы вложений после снижения ключевой ставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Накопительные счета и краткосрочные вклады являются самыми выгодными способами сохранения сбережений после снижения ключевой ставки. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку с 21 до 20%. По словам эксперта, это не сделало банковские вклады существенно менее заманчивым способом сбережений.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Их привлекательность оценивается по реальной процентной ставке, которую высчитывают по формуле ключевая ставка (которая сейчас 20%) минус инфляция (10%). В итоге остается 10%. Невыгодными для вкладчиков депозиты, скорее всего, станут, когда это значение опустится ниже 4–5%.

"Что касается самых выгодных видов банковских вкладов, я бы рекомендовал оперировать краткосрочными, которые оформляют на срок меньше года. Это связано с тем, что будущие ставки по депозитам через 3–6 месяцев могут стать ниже сегодняшних", – отметил эксперт.

Также он порекомендовал рассмотреть накопительный счет. Это тот же самый депозит, однако здесь можно как ежедневно пополнять его, так и снять всю сумму без потери процентного дохода в любое время.

При выборе банка специалист посоветовал, прежде всего, обратить внимание на предложения той организации, зарплатным клиентом которого является гражданин. Именно они чаще всего предлагают самые выгодные условия по вкладам, заключил экономист.

Ранее Андрей Бархота назвал акции самой рискованной категорией инвестиций. По его словам, за сутки они могут упасть в цене вплоть до 20%.

