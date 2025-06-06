Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Центробанк России понизил ключевую ставку до 20% годовых, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что в настоящее время инфляционное давление в РФ продолжает уменьшаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Банк продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это подразумевает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, добавили в ведомстве.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле текущего года рост цен с поправкой на сезонность уменьшился до 6,2% в пересчете на год. При этом большая часть индикаторов устойчивой инфляции сейчас находится в диапазоне 5,5–7,5%.

Оперативная информация, полученная в мае, указывает на то, что в дальнейшем текущий рост цен продолжит снижаться. По оценке на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%, рассказали в ЦБ.

В Банке России также подчеркнули, что в снижении инфляционного давления все более очевидно проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Вместе с тем ценовая динамика остается неоднородной по компонентам. Эффекты денежно-кредитной политики сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары, однако на цены на продовольственные товары и услуги инфляционное давление пока остается сильным.

Кроме того, в Центробанке заметили, что инфляционные ожидания с апреля 2025 года менялись неоднородно. По данным регулятора, ценовые ожидания бизнеса снижались, участников финансового рынка – практически не изменились, а у населения – немного выросли. В целом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, что способно помешать более устойчивому замедлению инфляции.

Рынок труда с апрельского заседания существенно не изменился: безработица все еще находится на историческом минимуме, доля же предприятий, которые испытывают дефицит кадров, продолжает уменьшаться.

Помимо этого, все еще наблюдаются сокращение спроса на рабочую силу в некоторых отраслях и ее переток в другие секторы. Рост зарплат при этом остается высоким и опережает рост производительности труда.

"Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. С апреля номинальные процентные ставки несколько снизились в большинстве сегментов финансового рынка, но они по-прежнему высокие в реальном выражении", – рассказали в Банке России.

Там также отметили, что, несмотря на определенное сокращение депозитных ставок, все еще сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Кредитная же активность остается более сдержанной.

Кроме того, сократились проинфляционные риски. Правда, они продолжают преобладать над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Главные проинфляционные риски, по информации регулятора, связаны с длительным сохранением отклонения экономики РФ от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли.

"Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности", – отметили в Центробанке.

В ЦБ также подчеркнули, что нормализация бюджетной политики в текущем году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение же ее параметров, возможно, потребует корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

Ранее Центробанк РФ понизил курс доллара до 78,49 рубля впервые с 13 мая 2023 года. Официальный курс американской валюты на пятницу, 30 мая, снизился на 1,11 рубля. При этом стоимость евро за сутки упала на 1,39 рубля, до 88,94 рубля. Курс китайского юаня составил 10,89 рубля, снизившись на почти 16 копеек.