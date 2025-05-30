ЦБ напомнил о лимите в 100 тыс руб для переводов без открытия счета

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Лимит в 100 тысяч рублей на разовые денежные переводы без открытия банковского счета вступил в силу в России с 30 мая, сообщается на сайте Центробанка.

В регуляторе напомнили, что на территории страны до этого не был законодательно определен максимальный предел переводов без открытия счета. Согласно новым правилам, в случае необходимости перевести сумму больше указанной гражданам потребуется пройти полную идентификацию или воспользоваться банковским счетом.

Закон также предполагает увеличение с 60 до 100 тысяч рублей лимита остатка средств на электронных кошельках, открытых по упрощенной идентификации. Для этого финансовая организация должна знать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта клиента, уточнил регулятор. Для полной проверки потребуются данные об адресе проживания и ИНН, если он есть.

Эти меры помогут избежать непрозрачных сделок, которые используют для отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма, в том числе через дропперов, заключили в ЦБ.

Ранее в Госдуме предложили блокировать на два дня подозрительные денежные переводы. По мнению авторов инициативы, необходимо на законодательном уровне закрепить право банков вводить двухдневный "период охлаждения" на подозрительный перевод клиента, даже если он подтверждает свое согласие на него. Также депутаты предложили применить аналогичную систему к криптокошелькам, в том числе с цифровыми рублями.