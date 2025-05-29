ЦБ установил курс доллара ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года

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Центробанк РФ понизил курс доллара до 78,49 рубля впервые с 13 мая 2023 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс американской валюты на пятницу, 30 мая, снизился на 1,11 рубля. При этом стоимость евро за сутки упала на 1,39 рубля, до 88,94 рубля. Курс китайского юаня составил 10,89 рубля, снизившись на почти 16 копеек.

В ходе торгов 29 мая доллар США опускался ниже 78 рублей, впервые с 31 мая 2023 года. Американская валюта на российском межбанковском рынке опускалась до 77,87 рубля, а европейская валюта падала до 87,84 рубля.

По мнению аналитика Игоря Расторгуева, на текущей неделе курс российской валюты будет колебаться от 77,9 до 81,2 за доллар. Но, скорее всего, рубль останется в районе 79,20 рубля, предполагал специалист.

