Курс доллара на межбанке опустился ниже 78 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 78 рублей впервые с 31 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

К 11:18 по московскому времени курс доллара снизился на 2,54%, до 77,875 рубля. К 11:52 валюта замедлила снижение и находилась на уровне 78,225 рубля (-2,11%).

В это же время евро потерял на рынке 2,08%, опустившись до 87,848 рубля. К 11:47 курс замедлил снижение и зафиксировался на уровне 88,807 рубля (-1,01%).

Летом этого года ожидается ослабление рубля до 85–95 за доллар, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. С его слов, российская валюта крепче 85 американской может сильно обострить дефицит государственного бюджета. Поэтому он не исключил, что будут приняты экстраординарные меры.

Другие эксперты прогнозируют повышение курса доллара до 90 рублей, а евро – до 100. По мнению доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, рубль может ослабнуть из-за снижения стоимости нефти.